漢光41》國軍第三作戰區操演防禦性布雷、CI防護 顧立雄視導、勉慰官兵

國防部長顧立雄視導國軍第三作戰區防禦性布雷，及台北港關鍵基礎設施防護操演情形。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕漢光41號演習實兵演練今（11日）進入第三天，國防部長顧立雄下午前往新北地區，視導第三作戰區防禦性布雷及台北港關鍵基礎設施（CI）防護操演情形，除實地瞭解、關心訓練實況外，也慰勉官兵辛勞。

顧立雄在過程中聽取單位簡報，並實地瞭解防禦性布雷的作業流程、重要港口及周邊關鍵基礎設施防護整備情況，並對官兵執行戰備任務的辛勞表達肯定，對大家克盡職責、戮力戰訓，無分晝夜守護台海安全的努力，給予嘉許。

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顧立雄期勉操演部隊，持續從不同面向，貼近實戰驗證各項戰備整備作為，有效提升防衛作戰能力。

顧立雄對官兵執行戰備任務的辛勞，予以高度肯定與嘉許。（國防部提供）

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