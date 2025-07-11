漢光41》五戰區實施阻絕設施部署整備 台中「名產」也入列

消波塊有效遲滯敵方登陸。（軍聞社提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「漢光41號」演習進入第3天，第五作戰區工兵部隊今（11日）於台中地區實施「阻材貨櫃裝載暨預屯整備」任務，靈活結合民間資源，運用車輛與重型機具，加速艾斯科（HESCO）防禦工事、鋼刺蝟，以及被網友戲稱為「台中名產」的消波塊等阻絕設施部署作業，有效遲滯敵軍行動，展現軍民整合、防衛韌性之具體成果。

五戰區為提升機動效率，工兵部隊採貨櫃模組化方式，先將各式阻材預先裝載至貨櫃中，並於接獲命令後，由民間廠商協力拖運至指定地點，顯著提升反應速度與運輸效率，亦強化軍民協作與全民防衛能量。

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此外，工兵部隊本次演習亦首次運用「機動阻絕器材（即HESCO）」，以強化阻絕部署效能，HESCO具備可折疊、快速展開與模組化等特性，展開後可配合挖土機等工兵機械迅速填充沙土，大幅提升工事構築速度與整體防禦效能。

消波塊長期被網友戲稱為「台中名產」，近年更成為當地雞蛋糕、吊飾等商品的創意靈感。不過，這種常見於西部海岸線的混凝土構造物，其實也在遲滯敵軍登陸上具備不容忽視的戰術價值。

鋼刺蝟架設。（軍聞社提供）

阻材貨櫃裝載吊掛。（軍聞社提供）

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