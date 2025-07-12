美日智庫示警：中俄去年11月空中戰略巡航 首度模擬核武襲擊關島

俄國防部發布照片，2020年12月22日，中國H-6K轟炸機在西太平洋與俄羅斯Tu-95轟炸機執行聯合巡邏。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕根據華盛頓時報10日報導，由美國空軍智庫「中國航空航天研究所（CASI）」和日本防衛省智庫「日本航空自衛隊航空太空研究所（JASI）」共同發表一份聯合報告指出，中國和俄羅斯轟炸機去年11月在西太平洋的美國領土關島附近進行聯合戰略巡航，是兩國首度演練對美國進行戰略核武襲擊。

該報告稱，自2019年以來的9次中俄轟炸機聯合巡航大多不具威脅性，包括2024年7月在阿拉斯加附近的一次戰略轟炸機巡航。但這種情況在去年11月發生巨變，當時解放軍空軍出動轟六N（H-6N）轟炸機，與俄羅斯的Tu-95轟炸機飛入可以打擊關島的範圍，報告稱這是「對美國的明顯威脅」。

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報導說，在巡邏的第二天，也就是11月30日，「中國人民解放軍航空兵首次組成了一個攻擊包（Strike package），並將攻擊包發送到了西太平洋」。中國轟炸機攜帶的核武空射彈道飛彈很可能是以射程約2100公里的東風21（DF-21）彈道飛彈為基礎。報告指出，「該巡邏機的飛行路徑穿越宮古海峽，直接連接西太平洋，解放軍空軍只需從進入太平洋的任何一架H-6N，就可以將美國在關島的一個龐大空軍基地置於該空射彈道飛彈（ALBM）的射程內」。

報告補充說，出動這架轟炸機的解放軍第106旅的主要任務是進行核武攻擊。因此，「11月30日的聯合巡邏很可能是首次從空中對關島進行核武攻擊的認真訓練」。報告認為，中俄過去最接近美國領土的聯合巡邏是在阿拉斯加附近的巡邏，「但此次11月30日的聯合巡邏對美國領土造成明確而嚴重威脅」。

報導稱，這次威脅很可能是北京向美國發出的「政治信號」，中國擔心美國在亞洲籌組的聯盟會傷害中國吞併台灣的能力，因此與俄羅斯聯合威脅美國領土。

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