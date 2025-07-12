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漢光41》8組愛國者飛彈車進駐松機周邊 捍衛大台北空防

2025/07/12 09:30

國軍在全台北中南各地，都出動了愛國者丶天弓防空飛彈進行機動放列部署，在捍衛大台北空防部分，就有8組愛國者飛彈車進駐松山機場及大直周邊地區部署。（記者鹿俊為攝）國軍在全台北中南各地，都出動了愛國者丶天弓防空飛彈進行機動放列部署，在捍衛大台北空防部分，就有8組愛國者飛彈車進駐松山機場及大直周邊地區部署。（記者鹿俊為攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光41號演習今天進入第四天的演練，在模擬中國對台針對性軍演，以及提防共軍由演轉戰的可能下，國軍昨天在全台北中南各地，都出動了愛國者丶天弓防空飛彈進行機動放列部署，在捍衛大台北空防部分，就有8組愛國者飛彈車進駐松山機場及大直周邊地區部署。

媒體昨天就目擊，在松山機場東側的觀山河濱公園以及大直的美堤河濱公園地區，有多輛愛國者飛彈車丶雷達車及指揮車進駐，合計共有8組的愛國者飛彈車，以外觀來看，兩處位置都是採取愛二提升型丶愛三飛彈的混合部署，雷達車及發射車附近還張起防護網，研判應是防範敵方可能採取無人機攻擊破壞方式，意圖干擾丶阻撓我方的防空飛彈系統運作。

軍方人士今天指出，8組愛國者飛彈車加上雷達車丶指揮車等的編組型式，應該是一個完整的愛國者飛彈連編制，由於漢光41號演習明天的演練期程及重點，將會進入模擬共軍對台發動聯合火力打擊及登陸作戰等攻勢，因此北中南各地進行放列部署的愛國者及天弓防空飛彈系統，這幾天都會持續放列部署，採取幾近實戰的狀況進行演練。

國造天弓三型防空飛彈目前持續量產中，根據中科院的估計，弓三飛彈的產量一年可達96枚，天弓三型防空飛彈攔截敵方飛彈的高度可達45公里，中科院並以「強弓專案」計畫研發兩款增程型天弓三型，其中的「強弓一型」為反飛彈型，也就是「天弓四型」飛彈，目標將攔截高度達到70公里，超越美製愛國者三型飛彈的攔截高度，能在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用。

在愛國者飛彈部分，我國因應中國彈道飛彈威脅，在向美國採購愛國者三型飛彈之後，運用同案結餘款增購數百枚愛三增程型飛彈（MSE），雖然確切數量不明，但這些新飛彈預估將於今年、明年陸續抵台，且可能部署於花、東地區，強化東台灣空防實力。

在向美國採購愛國者三型飛彈之後，軍方運用同案結餘款增購數百枚愛三增程型飛彈（MSE），新飛彈預估將於今年、明年陸續抵台。圖為部署在日本的愛國者三型增程型防空飛彈。（路透社檔案照）在向美國採購愛國者三型飛彈之後，軍方運用同案結餘款增購數百枚愛三增程型飛彈（MSE），新飛彈預估將於今年、明年陸續抵台。圖為部署在日本的愛國者三型增程型防空飛彈。（路透社檔案照）

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