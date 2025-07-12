中國海警船隱匿航跡 疑藉漢光演習測試我方反應

中國海警船「3101」航入我東沙管轄海域。（海巡署提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中國海警船3101」、「5303」接連於9、10日航向我國東沙管轄水域，海巡署驅離時，臺南艦一度與「3101」距離0.6浬；弔詭的是，兩海警船且均未開啟AIS船舶自動辨識系統，企圖隱匿航跡，海巡署今（12）日表示，不排除藉由國軍漢光演習期間，以灰色地帶模式測試我海上勤務部署。

東沙指揮部於9日下午3時45時於東沙島東北方42.5浬處，偵獲中國海警「3101」航向東沙管轄水域，立即調派臺南艦前往預置對應。臺南艦抵達東沙東北方45浬位置，隨船監控海警船動向，並實施廣播驅離，期間「臺南艦」與中國海警「3101」兩船最近距離僅0.6浬。

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中國海警船企圖匿蹤進入舀海域。（海巡署提供）

10日上午9時許，東沙指揮部另偵獲中國海警「5303」位於東沙西北43.7浬處，依其航向研判將航向我管轄水域，海巡署立即指揮線上勤務「雲林艦」前往對應監控及驅離。中國海警「5303」於10日中午12時30分航離東沙海域，中國海警「 3101」則於11日傍晚5時55時於東沙西北方26浬，以航向245、航速8節航出限制水域。

海巡署指出，中國海警「3101」及「5303」等2船先後出現東沙海域，且均未開啟AIS船舶自動辨識系統，企圖隱匿航跡，不排除藉由國軍漢光演習期間，以灰色地帶模式測試我海上勤務部署，消耗海巡的執法能量。

中國公務船近年頻繁在南海、印太海域對鄰國進行挑釁、侵權行動，影響區域的安全穩定；近期中國海警船又頻繁侵擾我國東沙海域，海巡署將持續派遣艦船戍守東沙海域，堅定捍衛國家主權。

海巡署人員監控中國海警船動向，並執行驅離。（海巡署提供）

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