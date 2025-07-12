漢光41》「海馬士」首度公開操演 展現快速應變能力

陸軍砲兵展現海馬士系統戰力保存、射擊與彈藥裝卸載能力。（記者廖耀東攝）

〔記者歐素美／台中報導〕漢光41號演習進入第四天，五八砲指部甫成軍的「海馬士」多管火箭系統，今天首度拉出來公開亮相操演，並進行戰力保存、接戰射擊及彈藥裝卸載等高強度課目。部隊迅速轉移陣地、模擬實戰精準打擊，並完成彈藥快速裝卸，展現平日精實訓練成效。

軍方表示，這次演練旨在驗證海馬士多管火箭系統，在戰時的快速反應與遠程作戰能力，透過實地、實地裝、實兵的演訓方式，有效提升部隊的整體作戰效能，為國土安全提供堅實的火力後盾。

請繼續往下閱讀...

有軍事專家表示，這項演練的意義在於海馬士多管火箭系統是7月才成軍的作戰單位，馬上就投入漢光41號演習，值得注意的是這款多管火箭系統，過往雷霆2000多管火箭是布署在海線，進行作戰態勢的布局，海馬士多管火箭系統射程比較遠，火箭彈射程達70公里，所以這次射擊陣地推進到山線地區，具有良好隱蔽跟掩蔽的效果，加上整個作戰系統整合化及野戰砲兵系統可以做更全自動更有效的射擊，甚至可打到福建沿岸，勝任源頭打擊任務，國軍原先規畫是支援台灣所有外離島的作戰區，目前配置在五八砲指部進行接裝及訓練的任務。

五八砲指部甫成軍的「海馬士」多管火箭系統，今天首度拉出來公開亮相操演，並進行戰力保存、接戰射擊及彈藥裝卸載等高強度課目。部隊迅速轉移陣地、模擬實戰精準打擊，並完成彈藥快速裝卸，展現平日精實訓練成效。（記者廖耀東攝）

他表示，五八砲指部位在台灣正中央，以其火力覆蓋，若以陸軍戰術飛彈擊可以打到300公里，各作戰區都可火力覆蓋；美國出售現役裝備海馬士多管火箭系統，在俄烏戰爭中可見，海馬士多管火箭被喻為「指揮官的狙擊手」，可遠程攻擊敵人的指揮所及彈藥庫、油庫等，進行縱深的打擊，這是過往國軍所沒有具備的能力，也代表美國對這類防禦性武器的定義給予新的規格，認為外離島的火力覆蓋，甚至源頭打擊也屬於防衛的一環。

「漢光41號」演習實兵演練，第五作戰區今天上午出動海馬士發射車，配合漢光演習作戰進程，先抵達戰力保存位置，結合現地及偽裝器材進行車輛的偽裝，避免作戰初期被敵人空中偵察或衛星定位或敵後員發現海馬士行蹤，軍方強調，海馬氏最重要的就是將車輛阻隱藏起來，直到接到作戰命令，實行射擊的任務。

模擬射擊演練時，則以口令的方式及射護面板自動化數據計算方式，調整發射架到執行射擊的位置，車門上方的飛彈班班長會檢查發射架已調整到定位後，飛彈班班長就會進入射手座艙內，並關上前方的車窗簾，因海馬士射擊是以車內射擊為主，射擊後因孔後噴火及閃焰的關係，車窗簾是為了保護車艙內成員的安全，隨即執行射擊的動作。

海馬士射擊完會立即離開射擊陣地，避免遭到敵人後面的反砲軍戰的偵察，將發射架調整回原本的行軍模式，立即離開射擊陣地，然後進行彈藥箱的卸載及裝填作業。作戰連長說明指出，海馬士發射車在射擊任務之前最重要的就是把車顧好，把人員躲好，在執行射擊任務時發揮最大的效益，之後就是躲到下一個隱藏位置，繼續執行戰力保存。

陸軍砲兵展現海馬士系統戰力保存與射擊能力。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法