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軍武圖輯》金門坑道還在用 金防部啟用神秘坑道
官兵操作叉動車運補油料。（圖取自軍聞社）
羅添斌／核稿編輯
〔記者吳哲宇／綜合報導〕金門坑道向來是金門觀光重點，金門在歷經823砲戰、古寧頭戰役後，地下坑道錯綜複雜。金防部於今年漢光演習，也公開坑道內物資儲存作業情形。與一般想像的狹窄坑道不同，內部寬度至少能容納中型戰術輪車會車行進。
國軍「漢光41號演習」進入第三天，陸軍金門防衛指揮部支援營昨日於防區坑道實施後勤物資分散囤儲、坑道交通運行管制等演練課目，提前預應「持久作戰」階段，強化後勤支援持續力。
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演練過程中，部隊模擬戰時補給線中斷情況，運用防區花崗岩坑道具備的掩護特性，將糧秣、油料等第一、三類補給品分散儲存，同時針對電力中斷狀況，啟動備援設備完成運補，持續後勤作業不間斷。
官兵操作叉動車運補糧秣。（圖取自軍聞社）
金防部表示，防區平時依「獨立作戰」原則，針對重要軍品提前規劃前推預置與分散囤儲措施，此次演練讓官兵熟悉任務程序與場地操作，進一步強化面對戰時複雜情境的支援韌性，確保作戰持續推進。
而在去年漢光演習，軍方同樣也有公布「戰力保存」課目演練，官兵接獲命令後，迅速駕駛M60A3戰車、CM21人員運輸車等戰、甲車輛進入防區內堅固隱密的花崗石坑道。
圖為去年漢光演習時，金門官兵駕駛M60A3戰車於坑道內掩蔽。（金防部提供）
圖為去年漢光演習時，金門官兵駕駛M60A3戰車於坑道內掩蔽。（金防部提供）