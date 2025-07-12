【影】「海馬士」首度公開操演 射程70至300公里反制共軍

陸軍砲兵展現海馬士系統戰力保存、射擊與彈藥裝卸載能力。（記者廖耀東攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕漢光41號演習進入第四天，上星期才成軍的五八砲指部「海馬士」多管火箭系統連，今日首度於東勢公園公開亮相操演，並進行戰力保存、接戰射擊及彈藥裝卸載等高強度課目。

而本次官兵操作海馬士多管火箭系統進行掛彈，也是首度公開，與雷霆2000多管火箭系統掛彈需要12分鐘、且須臾平坦地面掛彈不同，海馬士可直接由發射車伸出掛架，與彈藥車火箭彈倉吳縫接軌上掛彈藥，全程僅需3至5分鐘，可真正實現快進快出。

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而海馬士多管火箭系統採用的M142發射車本身，全載重量為16253公斤，巡行里程為483公里。至於可選用的彈藥，包括射程可達300公里的M57戰術區域飛彈丶射程為70公里的M31A2精準火箭彈（GMLRS），或是射程15公里的M28A2縮短距離訓練用火箭彈。因此若部署於台灣本島，使用ATACMS戰術飛彈，最遠可直擊福建省內陸，福建省東半部都在打擊範圍內。

其每個發射箱模組可搭載6枚GMLRS火箭或1枚ATACMS戰術飛彈，兩者都整合了GPS導引系統，在GPS導引下具備5至10公尺圓誤差（CEP）的精準打擊能力。

而國軍去年9月開始陸續接收11套海馬士多管火箭系統，陸軍為配合海馬士多管火箭飛彈系統的籌獲，已新編一個多管火箭飛彈連，後續將配合期程再編二個連。

彈藥部分，美國2020年10月宣布出售台灣64枚MGM-140陸軍戰術導彈系統（ATACMS），後續因美國政府取消M109A6自走砲採購案的因素，陸軍改增購18套海馬士代替M109A6的軍售案MGM-140陸軍戰術飛彈系統也由64枚增加至84枚，另增購864枚精準火箭。

海馬士於公園樹下進行隱蔽。（讀者提供）

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