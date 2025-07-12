漢光41》DAY4 想定共軍即將攻台...淡水河實爆、99旅北上增援

漢光41號演習今日進入第四天，本日重點演練科目為阻絕行動再升級，並為明日的聯合反登陸、整體防空作戰與遠距精準打擊，預先架設阻絕設施及預置兵力待命。（記者劉宇捷統整、製表）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍年度漢光41號演習今日進入第四天，同時也是國防部第一階段進程想定的最後一天，明日將想定共軍出擊執行聯合火力打擊與登陸作戰，因此今日國軍重點演練科目為阻絕行動再升級，並為明日的聯合反登陸、整體防空作戰與遠距精準打擊，預先架設阻絕設施及預置兵力待命。

依國防部日前想定的作戰進程，演習第四日為第一階段灰色地帶衝突與動員整備的最後一天，緊接明日為共軍船團出動，準備出兵登陸之關鍵日；因此，面對戰備等級升級，國軍今日特別針對河口、重要港口，及關鍵紅色海灘進行阻絕與守備；而為了明日的聯合火力打擊以及整體防空作戰，多數飛彈車也已機動至戰術位置待命。

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我國最新接裝的美製「海馬士」多管火箭車，也在今日清晨移防至台中東勢的戰術位置待命，準備進行聯合反登陸與遠距精準打擊。（記者廖耀東攝）

北部方面，想定共軍若出兵登陸，肯定會目標直取台北政經中樞，而淡水河口又做為台北盆地最大、最平坦的出入口，因此，第三作戰區規劃，將於今日實際在淡水河口的殼牌倉庫一帶進行實際爆破演練，藉由引爆串聯的油桶設施，搭配淡水、八里河畔及關渡大橋，形成「多重阻絕」工事，拒止敵氣墊艇、登陸艇深入淡水河上游。

中部方面，為了面對即將到來的共軍，我國最新接裝的美製「海馬士」多管火箭車，也在今日清晨移防至台中東勢的戰術位置待命，準備進行聯合反登陸與遠距精準打擊，這也是海馬士火箭車首度參與漢光演習，也是首次在營區外公開亮相。

第三作戰區規劃，將於今日實際在淡水河口的殼牌倉庫一帶進行實際爆破演練，藉由引爆串聯的油桶設施，搭配相關防務組建「多重阻絕」工事。（讀者提供）

此外，台灣各地的港口如台中、花東、台南等地區，為防範共軍先期潛入進行破壞，今日預先開始進行要港防衛、反特攻作戰，部署預置兵力，加強港口防務。

南部方面，各部隊持續積極準整備防務工作，並為可能將到來的衝突特別加強載彈整補作業，另外，為強北部地區兵力數量，組建機動的側翼攻擊軍，海軍陸戰隊99旅將規劃於今、明兩日出發，以駕車的方式北上進行火力增援；不過截至現在，99旅目前仍在待命出擊。

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