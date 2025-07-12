漢光41》嚴防敵軍突入戍衛中樞 淡水河道「實爆」阻絕場面太震撼

第三作戰區操演河道阻絕設施實彈爆破，4組浮動平台的C4炸藥遙控引爆，震天聲響迴盪淡水河左右岸。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕「漢光41號」演習進入第4天，為防中國解放軍突入淡水河道侵犯中樞，國軍第三作戰區轄屬陸軍53工兵群今（12）日在淡水河道實施「河道阻絕設置」操演，有別於以往，這次首次公開執行C4炸藥遙控爆破，震天聲響傳遍淡水捷運站旁河道周遭左右岸。

今天上午9時許，陸軍53工兵群1輛載有阻絕器材的M3浮門橋車，在「魔羯」無人機的偵察及CM11戰車掩護下，從淡水營區駛入河中，開始布放河道阻絕設施。本次操演布放範圍寬為500公尺、深度為450公尺，阻絕鏈由3道平台組成，其中第一道為定置漁網，其次是由3個油桶捆綁的浮桶，最後則是以鋼刺蝟、油桶及浮筒組合成的「浮動平台」等三大平台，浮桶及浮台合計總數各30組。

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第三作戰區操演河道阻絕設施實彈爆破，4組浮動平台的C4炸藥遙控引爆，震天聲響迴盪淡水河左右岸。（記者塗建榮攝）

M3浮門橋車在突擊舟協助下布放河道阻絕設施。（記者塗建榮攝）

據悉，53工兵群本次合計部署4輛M3浮門橋車部署於淡水營區，但僅其中1輛下水布放阻絕，其餘作為備援在營區待命。軍方說明，隨著漢光演習的推進，昨天（11日）在收到狀況下達後，已完成約八成河道阻絕布放，今天完成其餘二成，後續也將依演習階段推移實施爆破。

第三作戰區本次操演最大亮點，是首次在淡水河道公開實施實彈爆破。上午9時34分，官兵遙控引爆安裝在4組浮動平台的C4炸藥，模擬擊殺突入敵軍快艇船隻，震天聲響迴盪淡水河左右岸。不過，為避免操演過程發生不可控火勢擴散影響民眾，本次引爆的油桶暫無灌注燃油。軍方說明，本次僅操演僅引爆4組，但戰時情況所有油桶及浮台皆可遙控引爆。

另外，軍方雖有於多處提前公告將在漢光演習實施爆破操演，但在M3下水前仍有漁民的小型船隻在阻絕鏈附近撒網，且於上午9時17分仍有疑似不知情民眾，駕駛快艇從上游方向穿越阻絕鏈往出海口駛去。

河道阻絕鏈第三道浮動平台，由剛刺蝟、油桶組成。（記者塗建榮攝）

M3浮門橋車在突擊舟協助下布放河道阻絕設施。（記者塗建榮攝）

CM11戰車岸邊掩護。（記者塗建榮攝）

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