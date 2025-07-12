漢光41》陸戰99旅今晚傳將北上增援 機動打擊能力成驗證重點

據了解，陸戰99旅將於今日晚間，在夜幕掩護下出擊，並選定速度機動性較高的車輛做為機動骨幹，快速抵達至戰術位置。圖為陸戰隊戒護營。（資料照／記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕漢光41號演習第一階段想定已進入尾聲，明日將設定共軍對我實施聯合火力打擊及開啟登陸作戰，而國軍為加強北部地區防衛或牽制向北進犯的共軍登陸部隊，規劃讓海軍陸戰隊99旅向北機動增援；據了解，部隊將於今日晚間，在夜幕掩護下出擊，並選定速度機動性較高的機甲車輛做為機動骨幹，快速抵達至戰術位置。

依國防部日前公布的狀況想定，明日開始的漢光第二階段為共軍船團發進實施登陸作戰，隨著戰備等級提升，共軍對大台北地區的威脅加劇，為強化中樞防禦，國軍策劃讓陸戰99旅從南部機動北上，增援中部、北部地區，若屆時有增援至北北基桃地區，那麼台北將會有陸戰66旅及陸戰99旅，兩支勁旅共同守備。

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而隨著作戰進程與戰術運用，據了解陸戰99旅將高機率於今日晚間出發，配合夜幕掩護，在最少敵飛彈威脅的情況下，迅速向北馳援。預估99旅可先移至可牽制共軍登陸部隊的戰術位置待命，一旦延至明日白天才機動，將會暴露在共軍聯合火力打擊的威脅之下。不過現階段，所有作戰規劃仍都具有相當大的變動可能性。

此外，值得注意的是，此次陸戰隊最有可能選定悍馬車及中型戰術輪車做為機動增援的主力，在高機動的兵力轉型的思維上，重裝甲但速度緩慢的M60A3履帶戰車或AAV7履帶登陸車可能不會隨行。未來，陸戰隊將逐步裁撤戰車營，使戰力機動可更為快速，編裝特性更朝機步旅傾斜，也符合美軍陸戰隊快進快出特性；日後再搭配無人機打擊部隊，理論上火力範圍可觸及首都圈。

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