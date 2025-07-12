漢光41》淡水河阻絕首次公開「實爆」 學者揭仲：有助推敲戰時參數

第三作戰區操演河道阻絕設施實彈爆破，4組浮動平台的C4炸藥遙控引爆，震天聲響迴盪淡水河左右岸。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「漢光41號」演習進入第4天，第三作戰區轄下陸軍53工兵群今（12）日在淡水營區外實施河道阻絕設置操演，並首次公開實彈爆破，聲響震撼淡水河左、右岸，模擬嚴防敵軍突入我衛戍中樞。中華戰略前瞻協會研究員揭仲受訪表示，戰時能否把共軍堵塞於河口突入階段，對中樞防衛作戰至關重要，實際爆破也有助於部隊能夠藉此評估和推敲戰時所需的炸藥量、密度。

揭仲今在操演現場受訪說，今天漢光演習想定狀況，是國防部已經確認共軍在中國東南沿海出現高度武力犯台徵兆，我軍提升戰備等級進行淡水河道阻絕與布防，從施工中的淡江大橋至關渡大橋間，一共設置4道阻絕鏈，分別針對水下無人快艇、海面快艇等，此工程在台澎防衛作戰，以及中樞防衛尤其重要。

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揭仲指出，若共軍突入淡水河道，控制淡水河口兩岸，就會很容易進入我國中樞地區，同時與在八里登陸的共軍主力，和淡水登陸的共軍主力連成一氣，基本上就可以控制整個大台北地區。且共軍北台灣最佳登陸地點是桃園林園一路至台北港，所以加上淡江大橋、關渡大橋出海口，他兩個地點就可連成一氣變成超大型登陸基地。因此，戰時能否把共軍堵塞於此階段，對中樞防衛作戰至關重要，今天演習具相當重要性。

至於實彈爆破有何助益，揭仲說，現在漢光強調實戰化，讓部隊在實際環境執行準備工作，實際爆破有助於部隊瞭解實際作業後可能的狀況，雖然今天操演並非使用戰時的真實炸藥量，但可以藉此爆破評估戰時密度、幾道線，長寬要擴多大，也有其重要性。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲今受訪表示，戰時能否把共軍堵塞於河口突入階段，對中樞防衛作戰至關重要，實際爆破也有助於部隊能夠藉此評估和推敲戰時所需的炸藥量、密度。（記者塗建榮攝）

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