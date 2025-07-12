漢光41》「陸射劍二」現身台中梧棲漁港 守護天空安全

圖為陸射劍二防空系統，於梧棲漁港進行陣地偽裝。（讀者提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕「漢光41號」演習進入第4天，台中除了有甫剛成軍的「海馬士」多管火箭系統現身東勢，實施前線後方縱深打擊，海邊梧棲漁港亦被民眾拍到有陸射劍二正進行陣地偽裝，可為國軍灘岸守備旅在阻擊共軍登陸時，守護我方灘岸防空，使守備部隊免受敵方打擊。

除了海馬士多管火箭飛彈，陸射天劍二型防空飛彈也是首次參加漢光演習，「陸射劍二」防空系統的主武裝為天劍二飛彈的衍生型，具備全天候、全向性高操縱性能及電子反反制能力，採用中途慣性及終端主動雷達導引，可攔截戰機及巡弋飛彈等目標，單輛發射車同時可搭載4枚飛彈，最大射程15公里，而運彈車可搭載六組陸射劍二型雙聯裝飛彈箱共12枚，可有效因應陸軍近程防空作戰任務所需。因此，該劍二飛彈發射車所處梧棲漁港位置，恰好能為我灘岸守備旅及布雷艦、飛彈快艇等近岸部隊提供防空支援，進行跨軍種戰力防護。

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相列雷達車部分，以蜂眼雷達為基本架構，可將所偵獲雷情資料與上級或鄰連雷情資料整合，交由接戰管制計算機完成威脅排序及火力分配。雷達車車廂配備化學防護裝置，在陣地遭受化學戰劑及工業毒化物襲擊時，可以聲響及燈號發出警訊，並過濾有毒物質，確保人員安全。

未來陸劍二在陸軍使用規劃，將以「混合配置、長短相輔」方式，結合兩千餘套人攜式飛彈系統與陸射劍二飛彈系統，搭配現有復仇者飛彈系統混合配置部署，有效達到「重層攔截」效能。

圖為陸射劍二防空系統，於梧棲漁港進行陣地偽裝。（讀者提供）

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