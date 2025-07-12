漢光41》開啟戰時後勤 澎防部官兵攜油桶、加油槍去加油站

裝騎營實施「戰備存量灌油運補」任務。（圖取自軍聞社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕戰時油料為關鍵資源，國軍自有油庫不足支應消耗時，加油站必將成管制對象，在近日如火如荼進行的漢光演習中，第一作戰區澎防部官兵救演練戰時執行「彈藥預置分囤」及「戰備存量灌油運補」任務，藉以檢視軍民整合能量。

軍方表示，第一作戰區昨日實施後勤全功能設施開設，由陸軍一支部彈藥庫、澎防部裝騎營分別執行「彈藥預置分囤」及「戰備存量灌油運補」任務，藉以檢視軍民整合能量，以強化戰力延續。

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為提升後勤支援效能，一支部彈藥庫以「主動運補」機制，採分區預置、機動補給等方式，針對戰時各階段所需彈藥類型與數量，並依作戰計畫配置至各戰術位置；過程中，彈藥庫官兵迅速完成彈藥裝載、運輸與分發任務，展現高效率協調與執行能力。

另外，澎防部裝騎營接獲命令後，即刻前往湖西加油站，實施第三類補給品戰備存量灌油運補作業。過程中，官兵確遵標準作業程序，檢查油桶繫固與外部狀況，並結合中油公司加油站，以檢視軍民整合能量，確保任務高效完成。

不過，先前曾有學者提醒，我國民間設施高度中心化也相當困難，CI設施仍有許多薄弱環節，以石油為例，石油儲存後要提煉才能使用，而提煉至分送也需要大量人力，戰時輸油車可能都無法運至加油站，我國特別是戰爭開始後，政府功能一定會萎縮，補給點越多、補給線越長，越無法應付。因此，除了增加戰略資源儲備，也要完善資源調度的運送機制和過程。

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