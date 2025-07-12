挪威獲全新「綠巨人」黑鷹 美國批准760億元出售9架HH-60W

美國國務院近日批准以26億美元的價格，向挪威出售9架HH-60W「快樂綠巨人2式」戰搜直升機。圖為美軍家屬迎接官兵完成最後一次飛行。（圖片取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕為加強北約盟國的戰場搜救能力，美國國務院近日批准了一項對挪威的對外軍售許可，同意出售9架HH-60W戰搜直升機以及相關軟硬體備件，總價值約為26億美元（約760億台幣），有利於挪威在高威脅環境下，執行戰場搜救與戰術支援任務。HH-60W是由UH-60系列升級而來，擁有更大的貨艙空間與油箱，適合執行長距離任務。

根據美國國防安全合作局（DSCA）的最新公告，美國國務院批准以26億美元的價格，向挪威出售9架HH-60W「快樂綠巨人2式」（Jolly Green II）戰搜直升機，另外還包括22具T-700-GE-401渦輪軸引擎、21組內嵌式全球定位與慣性導航系統（GPS/INS）、10套雷達警告接收器（AN/APR-52）及10套飛彈警告系統（AN/AAR-57），其中部分為備品。

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至於其他非MDE（非重大國防裝備）項目包含，GAU-21機槍等武器、IZLID 200P紅外線雷射器、AN/ALE-47反制系統，以及相關技術文件、電子戰資料庫支援、任務規劃系統等，美方亦會提供工程技術支援。

HH-60W是由UH-60系列升級而來，也被稱呼為「快樂綠巨人2式」，擁有更大的貨艙空間與油箱，適合執行長距離任務。（圖片取自DVIDS）

公告指出，此次出售將由位於康乃狄克州的塞考斯基飛機公司負責，同時美方亦不需要向挪威派遣任何額外的政府或承包商代表。DSCA認為，此項軍售案符合美國外交政策與國家安全利益，將有助於強化北約盟國挪威的空中作戰與特種行動能力。

HH-60W為美國空軍專用的戰術救援直升機，為UH-60「黑鷹」系列的升級版，也被稱呼為「快樂綠巨人2式」。HH-60W具備增強防禦、航程與任務模組化能力，能在高威脅環境中執行戰場搜救與戰術支援任務。

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