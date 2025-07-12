美垂直起降高速飛機計畫 貝爾「X航空機」獨闖二階段

〔記者吳哲宇／綜合頻道〕美國國防高等研究署計畫（DARPA）的「高速與跑道起降獨立科技」（SPRINT）計畫近期進入第二階段，卻僅貝爾公司一家闖入第二階段，打造原型機參與後年啟動的第三階段實際飛行測試。

貝爾為美國國防高等計畫研究署提出的「X-飛機」實驗機原型。（貝爾德事隆公司官網）

《Air & Space Forces Magazine》報導，美國2023年底啟動SPRINT計畫時，共有4家公司參與1A階段概念設計，而在2024年5月進入1B階段時，則有貝爾公司以及波音子公司極光飛行科學2家企業獲選參與概念設計。

美國防部9日宣布，貝爾公司將作為SPRINT計畫第二階段合作對象，打造先進的「X航空機」（X-Plane），提升「彈性戰鬥部署」和「分散式作戰」行動，DARPA將為明年撥款申請5500萬美元。

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報告指出，DARPA在評估同時提出「懸停/折收旋翼轉換能力」、以及「扇翼」技術概念後，選定貝爾公司做為第2階段的單一合作目標，充實其先進航天技術，執行「設計、建造、地面測試與驗證」作業，製作原型機參與2027年或2028年啟動的第3階段實際飛行測試。

報告稱，SPRINT計畫在於驗證技術可行性，要求「X航空機」須配備400至450節（約740至833公里）巡航速度，並具備垂直起降（VTOL）能力，以便在野戰跑道、原始海島環境中懸停作業，同時兼顧可靠酬載容量與航程，以便滿足美軍在印太廣大區域執行快速投射、分散部署與戰力保存需求。

目前貝爾公司也正為美國陸軍研發MV-75下一代高速戰鬥機，德事隆集團表示，「懸停／折收旋翼能力」已於去年12月完成風洞測試展示，證明折疊翼系統、整合推進與飛旋控制技術具備穩定性，未來將運用歷年多款概念機研發經驗，加速製造原型機，朝技術實用化進步。

貝爾為美國國防高等計畫研究署提出的「X-飛機」實驗機原型。（貝爾德事隆公司官網）

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