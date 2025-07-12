漢光41》觀音山下「勇虎」衛疆 陸軍關指部操演重要灘岸守衛

「勇虎」戰車在觀音山下、淡江大橋旁戍守重要河口。（記者方立瑋攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「漢光41號演習」進入第4天，記者今（12）日下午巧遇恰遇擔綱戍衛淡水重要河口地區任務的陸軍關渡指揮部，戰車連出動部署CM-11「勇虎式」戰車，戍守淡江大橋旁關鍵河口位置，機步連及火力連也已在附近高地完成部署CM-23、CM-22迫砲車，準備周遭灘岸實施轟炸，嚴防敵軍突襲登陸。

據國防部想定進程，今天已推進到第一階段的最後一天，即共軍灰色地帶襲擾事態緊急，已出現明顯犯台徵候，我國各地部隊戰備等級提高，針對重要河、港口及關鍵紅色海灘實施阻絕與守備。

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記者下午走訪淡水河沿岸，恰巧在目前仍施工中的淡江大橋旁灘岸，碰見關指部戰車連部署4輛CM-11及1輛M88裝甲救濟車，全副武裝衛戍攸關我中樞安全的淡水河口灘岸，形成觀音山下「勇虎」鎮疆的壯觀畫面。不過，堤防邊仍有零星民眾照常悠閒釣魚，且勇虎陣地隔壁就是當地居民後院，似乎已對阿兵哥習以為常，也形成另類的反差。

關指部火力連向召員（頭盔無迷彩者）解說迫砲車「故障排除操演」細節。（記者方立瑋攝）

不僅如此，關指部機步連、火力連也早已在附近高地，即新北市忠烈祠、台灣高爾夫俱樂部周邊機動部署，其中機步連官兵在CM-23迫砲車上操演T-75 81公厘迫擊砲「砲操」，流程俐落熟稔，不過其中幾名士兵即使透過頭盔、面罩遮掩，仍可看出其頭髮較一般軍人為常，應是本次演習後備召員。

記者觀察，火力連的行伍中有5名頭盔明顯與其他官兵不同的疑似召員，正接受CM-22迫砲車搭配62式4.2英寸迫擊砲（42迫砲）的「故障排除操演」訓練，詳細解說若遇到迫砲未能正常擊發時的緊急處置和步驟，盼能藉此令召員迅速找回服役時的記憶、恢復戰力。

國防部日前證實，今年漢光41號演習包括編實動員、擴編動員等，合計動員召訓的後備軍人達2.2萬人，創下歷史新高，其中陸軍步兵206旅更是全旅動員。

關指部火力連向召員（頭盔無迷彩者）解說迫砲車「故障排除操演」細節。（記者方立瑋攝）

關指部機步連官兵部署在新北市忠烈祠跳「砲操」。（記者方立瑋攝）

關指部火力召員專清聆聽解說。（記者方立瑋攝）

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