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俄上百架無人機空襲烏克蘭 至少2死14傷

2025/07/12 19:06

俄軍空襲烏克蘭西部城市車尼夫契，造成2人身亡與14人受傷。（路透）俄軍空襲烏克蘭西部城市車尼夫契，造成2人身亡與14人受傷。（路透）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（12日）再度以上百架無人機及飛彈，對烏克蘭各大城市發動襲擊，這是俄軍本月第四度大規模對烏空襲，造成哈爾科夫（Kharkiv）、蘇梅（Sumy）、利沃夫（Lviv）等城市設施受損，位於烏克蘭西部的車尼夫契（Chernivtsi）更傳出至少2人身亡。

《路透》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，俄軍動用了597架無人機與26發飛彈，轟炸哈爾科夫、蘇梅、利沃夫、盧斯科（Lutsk）以及車尼夫契等城市，造成民用設施受損。

烏克蘭空軍表示，防空單位擊墜了25發飛彈和319架無人機，並以電子戰手段干擾了258無人機。

烏克蘭官員指出，西部城市利沃夫、盧斯科與車尼夫契遭受的損失較慘重；車尼夫契州州長扎帕拉紐克（Ruslan Zaparaniuk）說，該州首府車尼夫契市遭到無人機與1枚飛彈擊中，造成1名26歲的女性與43的男性身亡，另外還有14人受傷。

利沃夫市市長則稱，該市的46棟住宅、1棟大學建築、法院以及大約20棟商業建築物也因空襲受損。

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