抵禦俄羅斯威脅! 波蘭敲定180輛南韓K2戰車軍購案

南韓K2戰車是波蘭仰賴的陸戰強力武器之一。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕「CNN」報導，被視為北大西洋公約組織（NATO）抵禦潛在俄羅斯威脅第一道防線的波蘭，敲定與南韓的軍購協議，將採購第二批共180輛「K2」主力戰車，持續朝2022年協議的近一千輛軍購規模邁進。

此協議凸顯出作為歐洲主要軍事力量的波蘭所面臨的軍力強化急迫性，以及在美國武器庫存消耗之際，南韓躍升為華府盟友主要軍火供應國的地位。

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自俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動侵略後，華沙開始提升國防支出，取得新武器的同時，協助基輔自我防衛。由於與烏克蘭國土相連，若俄國總統普廷決定擴大侵略範圍，波蘭將成為北約對抗莫斯科的防衛前線。

本筆軍購經費為67億美元（約1974億台幣），除了被視為當今全球戰力最強大裝甲武器之一的K2戰車外，還包含80輛支援載具、彈藥、後勤支援和為波蘭陸軍提供的訓練。另外，還要在波蘭建立產線，生產波蘭版本的「K2PL」。180輛中的60輛將在波蘭製造，由南韓生產的首批30輛預計明年交付。

南韓與波蘭在2022年簽署的合約框架包括總數980輛K2、648座K9自走砲、48架FA-50戰鬥機，為首爾軍火外銷最大筆海外國防訂單。

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