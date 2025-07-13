漢光41》反空機降、反登陸操演登場 各地防空飛彈續放列捍衛空防

國防部漢光41號演習第五日擬演練課目摘要。（本報製圖）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵演習今日進入第五天，根據軍方規畫，今日以聯合反登陸、整體空中及飛彈防護等為主要課目，因此，除了愛國者飛彈、陸劍二飛彈在台北、桃園放列，據了解，包括台中、澎湖等地，也將實施反空機降操演；國軍也安排兵力於南部實施反登陸作戰整備、實兵操演，確保我國防衛戰力不墜。

根據國防部規畫，國軍在漢光演習第五天，模擬敵軍對我國實施聯合火力打擊，並意圖對機場、港口與灘頭發動突擊，因此，國軍遂行反登陸、整體空中及飛彈防護、電磁頻譜作戰、遠距精準打擊與海空兵力海上聯合打擊等操演。由於今年度漢光演習同樣採「有想定、無腳本」進行，因此確切操演課目，都會視演習情況調整。

請繼續往下閱讀...

國軍所屬愛國者飛彈持續部署於台北市松山機場旁基隆河濱公園一帶。（資料照，記者鹿俊為攝）為模擬攔截敵軍空中兵力，我國北部重要樞紐的松山機廠周邊，今天持續部署「愛國者」防空飛彈，藉此攔截敵軍飛彈與高價值空中目標；負責野戰防空的「陸劍二」防空飛彈，則在桃園地區放列，並由陸軍六軍團21砲指部官兵進行整體防空操演。

陸射劍二防空系統，日前於梧棲漁港進行陣地偽裝（圖），今日則將在桃園中壢地區部署放列。（資料照，讀者提供）台灣中、南部與離島亦有防空、反登陸及反空機降操演，在台灣海峽第一線的澎湖、台中，可能於關鍵設施周遭進行反空機降演練，藉此模擬敵軍透過運輸機、直升機等意圖搶占我據點時，國軍的防衛作為；駐守南台灣的主戰部隊，也計畫擇定合適地點模擬反登陸作戰與相關整備。

除此之外，駐守南台灣的海軍陸戰隊99旅官兵，自12日深夜起搭乘悍馬車、中型戰術輪車等，快速跨區增援北部地區，並在陸戰隊66旅位於桃園龜山的營區歇整，後續是否投入北部地區的實兵演訓課目，值得繼續關注。海軍陸戰隊99旅官兵乘坐軍用卡車、指揮車、各式裝備車輛及救護車等約30輛，兼程趕路陸續抵達桃園市龜山區的陸戰隊66旅營區歇整。（資料照，記者謝武雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法