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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

北韓持續「軍援」俄羅斯 南韓研判已提供超過1200萬枚砲彈

2025/07/13 11:13

南韓國防部統計，北韓已向俄羅斯提供約1200萬枚砲彈。圖為俄羅斯國家安全會議秘書長紹伊古（左）與北韓領導人金正恩（右）會面。（美聯社）南韓國防部統計，北韓已向俄羅斯提供約1200萬枚砲彈。圖為俄羅斯國家安全會議秘書長紹伊古（左）與北韓領導人金正恩（右）會面。（美聯社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓去年起派遣超過1萬名士兵前往俄羅斯，並持續向俄羅斯提供彈藥，協助俄軍與烏克蘭作戰，南韓國防部統計，北韓已向俄羅斯提供約1200萬枚砲彈。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓國防部國防情報本部13日在提交給國會的資料中推測，北韓送往俄羅斯的彈藥貨櫃達到2.8萬箱，總計提供超過1200萬發152公厘砲彈。南韓國防情報本部指稱．北韓持續提供武器援助給俄羅斯，南韓軍方將繼續與相關機構及友邦密切合作，並關注北韓提供俄羅斯武器的相關動向。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）11日接受《彭博》專訪時提到，北韓武器儲備量十分可觀，並持續全天候進行武器生產，烏克蘭研判，俄軍在戰場上使用的彈藥，約有40%產自北韓。

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