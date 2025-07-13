潛艦海鯤號進乾塢第6天 疑為潛航測試做準備

潛艦海鯤號完成第三次海測後，進入乾塢檢整。圖為海鯤號出港海測。（台船提供）〔記者洪定宏／高雄報導〕國造潛艦「海鯤號」於7月3日完成第三次海測，當時台船發新聞稿預告將安排進入乾塢，執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢整。隨後，海鯤號於7月8日上午就移動到乾塢，截至今（13）日已第六天；軍事迷研判，可能為潛航測試做準備。

據了解，儘管台船疑似在國防部壓力下，發文要求高雄市文化局在海鯤號海測過程，關閉高雄港第二港口監視器，但海鯤號的動向仍屢被外界掌握。7月7日晚間已盛傳，海鯤號將再度「出港」，軍事迷7月8日上午到高雄港第二港口信號塔下守候卻撲空，這是因為，海鯤號是從台船91號碼頭移動到鄰近的乾塢，外界拍不到，台船也沒有對外說明。

不過，台船早在7月3日已發布新聞稿預告，海鯤號第三次海上測試已執行各系統海上動態組合驗證及潛望鏡功能測試，接續將安排進入乾塢，執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢整。

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另外，海軍參謀長邱俊榮中將6月25日在立法院答覆立委質詢時表示，海鯤號後續將進行3至4次浮航測試，再依序展開50公尺淺水潛航、200公尺深水潛航與各系統驗證測試。

因此，軍事迷比對台船與海軍的說法研判，海鯤號未進行第四次浮航測試就進入乾塢，所以等到出塢後，可能直接進行50公尺淺水潛航。



回顧海鯤號的海測過程，先於6月14日在高雄港內浮航，6月17日首度出港海測，6月26日第二次海測，7月3日第三次海測，都是浮航測試。

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