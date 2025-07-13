漢光41》不只後備旅擴編動員 中部主戰聯兵旅「編實動員」一同練兵

第五作戰區所屬聯兵旅召員檢整戰車履帶。（軍聞社提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵演習進入第五天，除了鎮守北台灣的陸軍步兵206旅進行全旅擴編動員外，根據軍方消息顯示，位於中台灣的聯兵旅等主戰部隊，也實施了「編實動員」，將後備軍人召回進行專長複訓，包括進行戰車履帶檢查、迫擊砲射擊等各項訓練，以利戰時快速形成戰力。

國防部為了今年度漢光實兵演習，召集了超過2萬名後備軍人，其中，駐守桃園的陸軍步兵206旅，首度進行全旅「擴編動員」，也就是讓原本只有幾百人基礎幹部的旅級部隊，編成人數超過2千人的勁旅；另據了解，包括第五作戰區所屬聯兵旅、砲兵部隊，也透過「編實動員」方式，補足戰力所需兵力。

請繼續往下閱讀...

根據國軍全動署後備指揮部的定義，編實動員是指充足各「常備部隊」編現差額的作為，因此主戰單位的動員屬於此類；擴編動員則是充足各「後備部隊」編現差額，負責新兵訓練、召訓工作的步兵206旅，就是採用這種方式補足戰力。第五作戰區所屬主戰部隊召員操作迫擊砲，藉此熟稔相關技術。（軍聞社提供）

根據《軍聞社》報導，為強化後備戰力，第五作戰區裝甲部隊結合「漢光41號」演習，實施編實動員，就後備軍人進行密集專長複訓。此次訓練結合「同心操演」，以「實兵、實裝、實地」方式，強化後備部隊臨戰訓練。

從軍方發布的照片可見，後備軍人從事戰甲車履帶檢整，以及迫擊砲的操作複訓。軍聞社報導指，在操演過程中，藉由教官實施授課與各種狀況處置，有效強化召員戰鬥技能，提升戰場應變能力。







不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法