美軍全面鬆綁無人機部署 小型機種列「消耗品」基層可自主採購

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth，左側著西裝者）於五角大廈前草坪，與各軍種官兵合影，象徵小型無人機政策轉型獲得前線部隊支持。（圖：美國國防部）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《戰區》（The War Zone）報導，美國五角大廈近日發布由國防部長赫格塞斯親自簽署的官方備忘錄，宣布一項影響深遠的國防政策改革。其中最關鍵的轉變，是將特定小型無人機視為如手榴彈般的「消耗品」，而非傳統的飛機，此舉將徹底改變美軍的採購與作戰模式。

一架第1類無人機（Group 1 drone）將國防部最新無人機政策備忘錄，正式遞交給赫格塞斯，象徵新政策的實質落地與技術轉型。（圖：美國國防部）

赫格塞斯在備忘錄中指出，此一改革的關鍵驅動力，來自於烏克蘭戰場的教訓。在烏克蘭的小型無人機，特別是第一人稱視角（FPV）的自殺式無人機，已成為烏、俄雙方於戰場上無所不在的致命因素。

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新政策最重大的改變，是將重量在55磅（約25公斤）以下的「第一類」與「第二類」無人機，從「耐用財產」重新歸類為「消耗性商品」。此舉意味著這類無人機，將不再需要符合如北約共同控制架構（STANAG 4856）等複雜且昂貴的標準。

與此相應，美軍新政策將採購與操作權限，大幅下放給O-6級（上校級）指揮官。未來，一個排長或連長將可能在不需逐級簽核的情況下，為其班兵快速配置用於夜間偵察或即時火力打擊的3D列印無人機。

備忘錄也強調，將優先採購「美國製造」的無人機，以扶植本土產業。同時，要求各軍種在2025年9月1日前成立專門的實驗性編隊，並設立新的「無人機專用訓練場」，進行實彈、蜂群戰術等演練。

報導提及，這項「遲來已久」的重大轉變，被視為五角大廈終於決心克服官僚惰性，釋放小型無人機在現代戰爭中的潛力。備忘錄更設定明確目標指，「在2026年底前，每個班都將擁有低成本、可消耗的無人機」，這場由戰場教訓催生的內部革命，勢將深刻改變未來美軍的作戰樣貌。

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