漢光41》模擬敵機來襲 「陸射劍二」防空飛彈15分鐘內部署完成應戰

「漢光41號」實兵演習敵方來襲，陸射劍二防空飛彈系統完成放列，可採遠端遙控器操控發射。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕國防部「漢光41號」實兵演習進入第5天，今（13）日為模擬共軍敵機至台灣海峽東線戰備警巡進入戰備狀況，陸軍21砲指部於桃園市中壢區進行「短程防空飛彈整體防空演練」，過程中，「陸射劍二」防空飛彈系統提升為應急作戰階段，迅速進入作戰位置，全程從進入陣地出入口、車輛停妥、完成放列時間約15分鐘，防護目標為維護桃園國際機場、周邊地區的部隊及防空安全，演練過程一如實戰作業。

「漢光41號」實兵演習模擬敵方來襲，陸射劍二防空飛彈系統部署應急接戰程序應戰。（記者李容萍攝）軍方人員指出，這次短程防空飛彈演習，模擬當前狀況為國軍獲悉大批共軍敵機，在台灣海峽中線實施戰備警巡任務，包括敵軍在中國也有部隊裝載訓練，國軍出動「陸射劍二」飛彈發射車，部署防空作戰位置，從部署進入陣地放列在15分鐘之內完成，一組飛彈班3人完成該飛彈系統作業，以及拉線至安全警戒區域，完成防空及接戰程序，等候上級指示，調整飛彈發射車方位，以及發射飛彈應戰。

「漢光41號」實兵演習敵方來襲，陸射劍二防空飛彈系統部署應急接戰程序應戰。（記者李容萍攝）軍方人員說明，「陸射劍二」發射車的車長8.3公尺、寬2.6公尺、車重14.2噸，射程為2至15公里、射高為7公里，由飛彈班長、發射士及駕駛3人執行，共有2種發射方式。

此次演習過程採遠端遙控器操控發射，該飛彈系統演練雷達車在其他高處完成放列，搜索到空中目標回傳上級核定，再由發射士依高度距離實施射擊，此做法可以提高戰場存活率，以及在時間緊迫下，則會選擇在車上射擊，提高射擊速度，方便陣地變換，或拉線利用遠端遙控器發射，防範被偵蒐提高安全。「漢光41號」實兵演習敵方來襲，陸射劍二防空飛彈系統部署採遠端遙控器操控發射，該飛彈系統演練雷達車在其他高處完成放列，搜索到空中目標回傳上級核定，再由發射士依高度距離實施射擊。（記者李容萍攝）

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