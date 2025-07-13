漢光演習5天發生多起車禍 國防部：重視官兵傷損 但訓練一定有意外

本月8日國軍啟動為期10天9夜的漢光41號實兵演習，期間卻發生多起國軍車禍意外，對此，國防部政務辦公室主任兼發言人孫立方中將表示，部長對於官兵發生受傷的狀況非常關心，且任何官兵受損的情況都不是國軍期待，但戰備訓練工作本有高度危險性。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍9日起實施為期10天9夜的「漢光41號」實兵演習，今邁入演習第5天，期間卻發生多起國軍車禍意外，對此，國防部發言人孫立方中將表示，顧立雄對於官兵發生受傷的狀況非常關心，且任何官兵受損的情況，都不是國軍所期待，不過，戰備訓練的工作本身，即有高度危險性，過程中許多可預期與非預期的傷損情形。

國軍正值漢光演習期間，12日晚間6時許，卻有輕型戰術輪車在行經高雄市旗山區旗南三路時，因不明原因突然衝撞路旁護欄石墩，車上3名官兵頭破血流後被救出車外，車內更是一片凌亂，所幸皆無生命危險。

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另外，國軍有1輛愛國者飛彈車11日晚上8時許，行經新北市新店區車子路與安一路口時，因駕駛未注意到轉彎角度，車身不慎卡住一旁商家遮雨棚，因此進退兩難；10日晚間國軍M109A5自走砲也因駕駛不熟路況，撞上路邊停靠的1輛貨車與3輛轎車。

對於近日國軍車輛在路上遭遇的數起意外，孫立方今日陪同顧立雄視導觀山河濱公園愛國者飛彈陣地受訪表示，顧立雄對於官兵發生受傷的狀況是非常關心，顧立雄對於官兵發生受傷的狀況非常關心，且任何官兵受損的情況，都不是國軍所期待，不過，戰備訓練的工作本身，即有高度危險性，過程中許多可預期與非預期的傷損情形。

另外，孫立方強調，敵人本身對我們的威脅，也會對國軍官兵的生命安全，形成一定的威脅與傷害，但是軍人的責任就是保障國家安全，在必要的時候做必要犧牲，都是國軍基本的責任。但是基本上，國軍在演訓的過程中，還是有提醒所有部隊，對於整個官兵的安全，仍是最重要的工作。

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