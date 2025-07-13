美軍「屠龍刀」2027年出鞘！朱瓦特級極音速飛彈試射時程曝光

美國海軍朱瓦特級驅逐艦首艦「朱瓦特號」（USS Zumwalt，DDG-1000），於2024年12月6日在亨廷頓英格爾斯工業（HII）旗下的紐波特紐斯造船廠完成出塢，象徵其轉型為全球首艘具備發射極音速飛彈能力的水面作戰艦邁入關鍵階段。（圖取自HII）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事網站《Army Recognition》報導， 美國聯邦審計署（GAO）最新文件揭示，美國海軍首艘朱瓦特級（Zumwalt-class）匿蹤驅逐艦「朱瓦特號」（USS Zumwalt, DDG-1000），將於2027年進行極音速飛彈實彈試射。此舉不僅是該艦從對地火力支援平台，轉型為極音速戰略打擊平台的關鍵轉捩點，也使其成為全球首艘具備實戰部署潛力的同類艦艇。

朱瓦特級驅逐艦最初設計為對地火力支援的匿蹤平台，但其核心的155公厘先進火砲系統（AGS），在專用彈藥因成本過高而取消後，已失去作戰意義，促使海軍對其進行「根本性的任務重新定位」。

請繼續往下閱讀...

美軍此次轉型的核心，是將艦艏的主砲完全移除，換裝為全新設計的「大型飛彈垂直發射系統」（LMVLS），專為容納體積龐大的「常規即時打擊」（CPS）極音速武器而設計。

除了硬體改裝，此計畫的成敗關鍵，在於全新的火控與任務軟體整合。官方已承認，軟體整合是目前風險最高的領域，涉及彈道規劃、目標協同等獨特需求。

據報導，憑藉其低雷達截面積、先進的整合式電力系統（IPS）與高度自動化等優勢，朱瓦特級被認為是搭載極音速武器的獨特平台，將為美國海軍建立一個圍繞「分散式殺傷力」與「快速反應精準打擊」的新作戰概念。

一旦完成改裝並投入作戰，搭載CPS系統的朱瓦特級驅逐艦，預計將提供一種集匿蹤、生存性與第一擊能力於一身的強大戰力，能以前所未有的速度與殺傷力，穿透敵方高威脅性的「反介入/區域拒止」（A2/AD）環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法