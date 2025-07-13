美日澳19國「護身軍刀」軍演登場！澳官員直言：中國一定會來偷看

2025年「護身軍刀」軍演於13日登場，澳洲國防工業部長康洛伊預期中國將派艦蒐集情報，並重申中方意圖在南太設置軍事基地。圖為2023年演習期間，多國部隊在澳洲昆士蘭叢林區進行聯合行動訓練。（圖：美國陸軍）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，澳洲政府13日罕見地公開表示，預期中國將對其與美國及其他盟國正在進行的大型軍事演習，進行情報蒐集。此番強硬言論，正值澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在中國進行旨在修復經貿關係的訪問，凸顯了澳洲在「經濟合作」與「安全疑慮」之間的微妙平衡。

澳洲國防工業部長康洛伊預期中國將對美日澳19國「護身軍刀」軍演進行情蒐，並重申中方圖謀在南太平洋設立軍事基地的警告。（法新社資料照）

兩年一度、代號「護身軍刀」（Talisman Sabre）的軍事演習自13日起展開，共計來自19國、超過3萬名軍事人員參加。澳洲太平洋事務兼國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）表示：「自2017年以來，中國軍方每次都會觀察這些演習，如果他們這次不這麼做，那才是不尋常的。」

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據報導，澳方此次罕見公開談論敵情蒐集，也讓外界得以窺見雙方軍事情報對抗的技術細節。康洛伊對澳洲廣播公司（ABC）解釋，觀察這類演習目的，是為了蒐集關於作戰程序、電子頻譜使用與通訊方式等情報，並強調「我們會相應地進行調整，以管理情報的外洩」。

康洛伊同時重申了對南太平洋地區安全局勢的擔憂，他直言：「我們看到中國正試圖在該地區獲得一個軍事基地。」此說法與中國駐斐濟大使館本月稍早稱其為「虛假敘事」的聲明直接衝突，顯示雙方在此議題上毫無交集。

儘管如此，北京在該地區投下數億美元，援助興建體育館、總統府、醫院與道路，並成功拉攏吉里巴斯、索羅門與諾魯等國與台灣斷交。

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