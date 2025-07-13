愛國者、陸劍二放列秀肌肉…但國軍應對無人機能力還有缺口待補

近日漢光41號演習中，全國各地更見多種防空飛彈外出基地佈署。不過，國軍缺乏防空機砲裝備，在近年日益升高的無人機威脅下，更凸顯國軍在低空層、小型目標上的防空網存在漏洞。圖為愛國者飛彈部署於北市河濱公園情形。（記者陳逸寬攝）涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍在「漢光41號」實兵演習中，全國各地可見多種防空飛彈部署情形，負責攔截飛彈、高價值目標的「愛國者」飛彈更在松山機場附近部署數日。事實上，我國防空飛彈總數達6000多枚，密度僅次於以色列排名全球第二，顯示台灣在防空飛彈部署上相對密集。不過，國軍缺乏防空機砲等裝備，在近年日益升高的無人機威脅下，凸顯國軍在應對低空層、小型目標上的防空網仍有漏洞。



我國防空飛彈系統型號眾多，有包括刺針、陸劍二、天弓二、三型，愛國者二、三型，標準一、二型等，總數超過6000枚，密度世界排名第二，僅次以色列。光是空軍防空飛彈部隊，就有9個營左右的規模，防空砲兵也有6個營左右。

請繼續往下閱讀...

至於陸軍部分，根據公開資料顯示，陸軍野戰防空兵力在「精粹案」大幅裁減，僅國軍三大砲指部接裝復仇者、陸劍二防空飛彈系統，花東防衛指揮部則仰賴復仇者飛彈系統遂行防空任務，復仇者防空飛彈系統使用刺針飛彈，射高3800公尺，陸劍二防空系統射高則在7公里左右。但為陸軍主戰部隊的聯兵旅，用於自衛的編制內防空兵力，僅能仰賴單兵刺針防空飛彈。

CM34雲豹裝甲車是聯兵旅的關鍵裝備，其採用的30公厘機砲，被認為可應對敵軍空中兵力。（資料照）由此可見，雖然國軍整體防空飛彈的密度極高，但多集中於中、高空層，中低空層防空密度陡然銳減，雖然國軍曾試圖以雲豹甲車的30公厘鏈砲，各式甲車的12.7公厘機槍等，構成低空防空火網，但未有公開驗證紀錄。



放眼根據其他國家經驗，現代機砲防空基本上需要光電系統輔助瞄準，雖然就本島防禦環境而言，聯兵旅不一定要走出空軍的防空範圍，敵軍中、小型飛行單位也受限台灣海峽距離，但仍體現本島在防空縱深上的不足。

同時，根據美軍防空部隊換裝進程，其已採用「史托克中士」史崔克防空甲車，以「彈砲合一」系統為部隊提供防空戰力，並汰換復仇者飛彈車；歐洲亦以相同趨勢進行換裝。

另從國軍多數學術論文的內容可見，野戰防空戰力於「精粹案」壓力驟升，三軍短程防空部隊由聯合空中作戰中心間接管制，各作戰區僅能建議兵力部署調整、參照管制命令，作戰區權責不清也不易整合，尚未完全達成「指管共通作業環境，以強化戰場管理、指管情傳及早期預警能量」的國防目標。

空軍35快砲是應對中、低空威脅的主要裝備之一。（資料照）另一方面，空軍未來將購買美國NASAMS系統強化防空戰力，但傳出可能汰換35快砲系統及麻雀飛彈、20公厘防空機砲等裝備。外界有反對聲音指出，因應無人機的新興威脅，35快砲及20防空機砲這類型武器，依然能夠發揮很好的作戰成效，顯見國軍在應對低空層、小型目標的防空任務上，尚有待解的課題。

相關新聞請見

漢光41》顧立雄赴北市河濱公園視導愛國者飛彈陣地 引發民眾圍觀

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法