漢光41》澎湖機場反空機降操演 防止敵軍癱瘓空中交通要衝

澎防部裝甲車由營區出發，馳赴澎湖機場展開攻防戰。（澎防部提供）〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國軍「漢光41號」實兵演習進入進入第5天，繼海軍馬公測天島基地反特攻演練後，第一作戰區今（13）日在澎湖機場進行反空機降實兵演練，模擬敵軍以機降方式，企圖破壞機場關鍵軍事設施。澎防部迅速完成戰備整備，快速機動至目標區域，與友軍守備部隊聯合作戰，成功壓制並肅清敵軍，確保機場場站設施安全，充分展現防衛作戰的堅實戰力與聯合作戰效能。

此次演練聚焦實戰化情境，旨在強化官兵戰場應變能力與指管協調效率。演習開始後，應援部隊接獲上級指令，立即完成兵力集結與裝備整備，隨即展開機動任務，抵達澎湖機場後，與守備單位完成任務交接，依作戰編組展開搜索與殲敵行動。部隊以精準火力與嚴密戰術部署，迅速控制局勢，驗證了快速反應流程與跨軍種協同作戰能力。

漢光41號演習期間，第一作戰區官兵在澎湖機場舉行反空機降作戰。（澎防部提供）國軍第一作戰區強調，訓練堅持「實戰實練、精準求真」的原則，透過高強度實兵操演，官兵得以熟悉作戰地形與應對突發狀況的處置要領，確保在多變戰場環境中能迅速制敵機先，完成防衛韌性。

由於澎湖是前線離島，仰賴海空運與台灣本島聯繫，因此戰事發生，第一時間必須確保海空交通運輸順暢，才能讓台灣後援源源不絕地進入澎湖，增強防禦能力，甚至擊退敵人於前線。國軍在今年漢光41號演習，澎湖演練戰場不再是「沙灘攻防戰」，而是延伸進入海軍馬公測天島基地、澎湖機場，比較符合實境戰略思維。

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