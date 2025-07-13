漢光演習再傳事故 桃市大園漁港路「勇虎」戰車擦撞休旅車

國軍漢光演習又傳車禍事故，1輛CM11勇虎戰車在桃園市大園區漁港路擦撞休旅車。（記者余瑞仁翻攝）〔記者余瑞仁／桃園報導〕國軍「漢光演習」進入第5天，連日來軍用車輛事故頻傳，今（13）日近中午時分，桃園市大園區漁港路又發生國軍CM11勇虎戰車與民用車輛擦撞事故，造成對向休旅車左側車頭嚴重毀損，所幸現場無人受傷，警方獲報處理，經實施酒測雙方均無酒駕，詳細事故原因由警方與軍方持續調查中。

國軍CM11勇虎戰車在桃市大園漁港路擦撞休旅車。（記者余瑞仁翻攝）桃園市大園警分局指出，這起戰車撞休旅車意外發生於今天上午11點接獲報案，指大園區竹圍漁港前的漁港路228號，發生國軍戰車與民車發生車禍，員警到場了解獲悉，陸軍裝甲584旅參加漢光演習，調度戰車實施海岸防衛任務，1輛CM11勇虎戰車於台61線橋下道路起步時，不慎跨越行車分向線，擦撞對向停等的1輛小型休旅車，造成休旅車的左側車頭嚴重毀損，戰車毫髮無損，所幸未造成人員受傷。

警方對戰車及休旅車駕駛實施酒測均無酒駕情形，軍方現場向休旅車駕駛允諾會負起責任，詳細事故原因由警方調查釐清中。CM11勇虎戰車在桃市大園漁港路擦撞休旅車。（記者余瑞仁翻攝）

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