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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

【影】就是明天！海軍「水雷整備操演」14日上午將全程轉播

2025/07/13 14:26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵演習已進入第5天，繼陸軍10日進行M1A2T戰車首度公開實彈射擊轉播後，國防部稍早也預告，其明天將實施海軍「水雷整備操演」直播，揭開水雷整備、布放與相關演訓的神秘面紗，民眾也可藉由直播一睹為快。

國防部長顧立雄日前視導防禦性布雷相關整備情形。（資料照，國防部提供）國防部長顧立雄日前視導防禦性布雷相關整備情形。（資料照，國防部提供）水雷作戰為我國海軍拒止敵軍進犯的重要手段之一，快速布雷艇、裝設布雷軌的合字號通用登陸艇等，皆可裝載國造「萬象」系列水雷，在關鍵港口、要道等投放；由海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊組成的海上戒護兵力，也將守護這些缺乏武裝的小艇安全。

國防部表示，民眾可於明天上午9點55分起，在「國防部發言人」臉書專頁進行直播，讓民眾直擊布雷作業第一線。不過，實際開始播出時間，依訓練實況彈性微調，若遇天候因素直播取消或延期，將另行公布。

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