太平洋版「三結義」 美日澳聯手打造嚇阻北京鐵三角

美軍、日本自衛隊與澳洲國防軍6月在昆士蘭的湯斯維爾訓練區參與「南方傑克魯」（Southern Jackaroo）聯合演習。圖為美國陸戰隊軍官與日方部隊共同規劃任務。此演習為「護身軍刀」登場前的協同操演，反映三國因應中國擴張的軍事整合升級。（圖取自美軍DIVDS網站）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》12日報導，美日澳三國部隊近日在澳洲聯合演習，並明確表示其訓練目標就是中國。此舉凸顯為因應北京在太平洋的軍事擴張，一個實質性的軍事同盟正加速成形。

參演部隊操作無人偵察系統，展現美日澳三國在「南方傑克魯」演習中強化聯合作戰與情報共享的能力，反映印太戰略整合日益深化。（圖取自澳洲國防部專頁）

隨著中國軍力不斷將觸角伸入太平洋，美國在該區域的盟友意識到，他們很可能被捲入一場衝突。為此，美日澳三國不僅各自強化軍備，更以前所未有的規模與頻率，舉行如上月甫結束「南方傑克魯」（Southern Jackaroo）等聯合演習。

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報導指出，三國軍演的首要目標，是透過集體的力量展示，讓北京的軍事規劃複雜化，使其認知到若以武力伸張領土主權，將面臨過高風險。軍事分析家指出，若戰事爆發，華盛頓期望東京與坎培拉能提供基地，並派遣部隊協同作戰。

然而，三國的協同作戰仍面臨挑戰。最明顯的障礙是語言隔閡，日本自衛隊需依賴少數翻譯。此外，各國的作戰程序也不同，例如在砲兵操演中，日方偏好使用手旗溝通，而澳軍則傾向數位化指令，這些都有待持續磨合。

除了演習，三國合作也正從多方面深化。美、日、澳近日簽署了一項新的海軍後勤協議，涵蓋燃料補給與飛彈再裝填。同時，美國正投資升級澳洲空軍基地，並計畫讓核潛艦輪駐澳洲；在日本，美軍則將成立新的聯合作戰總部。

報導指出，從「南方傑克魯」到7月13日登場、涵蓋19國的「護身軍刀」（Talisman Sabre）演習，多國聯合軍演已成為美國及其盟友為因應台海潛在衝突的「新常態」。澳洲演習指揮官麥克倫南（Ben McLennan）准將表示，三國的整合已達「非凡水平」，未來只會在此基礎上「加倍投入」。

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