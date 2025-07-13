漢光41》第二作戰區防空作戰演練 攜掛刺針飛彈的復仇者飛彈車亮相

國軍第二作戰區官兵進行刺針飛彈裝填。（軍聞社提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵演習進入第5天。國軍第二作戰區今（13）日實施「整體防空作戰演練」，模擬面對敵空中威脅時的防空接戰作為，全面檢視各級指揮管制、情報傳遞及接戰流程，強化快速反應能力與作戰效能，展現國軍堅實的作戰實力。

復仇者飛彈車佔領戰術陣地，展現高機動性。（軍聞社提供）

花防部防空連為確保防區空域安全，迅速以復仇者飛彈車占領戰術陣地，官兵依標準作業程序完成裝備放列及彈藥裝載，並建立順暢的通信聯絡，確保指管作業精準無誤，全時待命應對威脅。

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花防部裝騎官兵運用雙目雷射測距望遠鏡觀測。（軍聞社提供）

軍方指出，待上級發布狀況後，飛彈班班長隨即下達接戰命令，官兵於飛彈車內對空中進襲之敵機搜索、鎖定並模擬發射刺針飛彈。過程中，官兵沉著應對、密切協同，充分展現平時實戰化訓練的專業及默契，為防區築起一道堅實可靠的空防屏障。

官兵於復仇者飛彈車內對空中進襲的敵機搜索、鎖定並模擬發射刺針飛彈。（軍聞社提供）

此外，花防部裝騎連於防空連戰術陣地周圍實施警戒，透過對空監偵、對陸警戒與對地防護的多層次整體部署，建構出全方位、立體化的防護網，憑藉官兵平時嚴格戰備與實戰化訓練成果，築起堅不可摧的防衛屏障。

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