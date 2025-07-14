漢光41》北捷暗夜運兵、海軍布雷操演直播 第6天課目很有意思

「漢光41號」實兵演習今（14）日進行第六天演訓課目。（本報製圖）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵演習今（14）日進入第六天，各部隊持續驗證防衛作戰課目。根據國軍規畫，今日演習有兩大亮點，首先是運用台北捷運板南線在凌晨輸送部隊、物資，其次，國軍上午於台灣南部進行布雷操演，並採直播方式全程記錄，讓民眾可一窺這場神祕演習的真實樣貌。

台北捷運板南線成為這次漢光演習的驗證設施之一。（資料照）根據國防部原先想定，漢光演習第六天練兵重心，將從反登陸、防空與反空機降作戰，逐步轉移到濱海、灘岸與縱深戰鬥，因此，負責中樞防務的憲兵指揮部，今日凌晨首度在台北捷運板南線善導寺站、龍山寺站等地，驗證兵力與物資運輸，衛戍中樞的憲兵，也攜帶人攜式刺針防空飛彈，成為這次操演之中的亮點。

憲兵攜帶了新採購的人攜式「刺針」飛彈，參與台北捷運的演練，補強小部隊的近程防空能力。（記者劉宇捷攝）國軍今天第二個演訓亮點，為海軍布雷操演直播，這場於南部外海實施的演訓，牽涉海軍作戰艦艇、布雷艦艇及陸戰隊海上戒護兵力，藉此應對敵軍意圖派兩棲船團進犯時，國軍官兵的應處作為。

比起本月10日的M1A2T戰車首度實彈射擊，屬於新裝備的既定驗證範疇，與漢光演習無關，此次布雷操演則是漢光演習的練兵關鍵課目。國防部、海軍司令部與青年日報的官方臉書，都將於今日上午9點56分起，進行網路直播。海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊官兵操駕M109突擊艇，是快速布雷艇的戒護兵力，預料將於今日的操演之中現身。（資料照，記者劉宇捷攝）

除此之外，包括駐守南部的主戰部隊、陸軍金防部官兵，都表定於今日實施聯合火殲演習，前者將挺進民眾經常前往的設施，實兵模擬臨戰情形；後者則以島嶼防衛為想定，在金門后湖地區進行實兵演訓。

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