顧立雄視導海軍陸戰隊有彩蛋！ 人攜式刺針防空飛彈首度曝光

國防部長顧立雄今日下午視導海軍陸戰隊防空部隊作戰演練情形，國防部也首度曝光人攜式刺針防空飛彈。（國防部提供）〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵演習進入第5天。國防部長顧立雄今（13）日下午視導海軍陸戰隊防空部隊作戰演練情形，值得注意的是，我國對美採購的人攜式刺針防空飛彈照片，首度對外曝光。

國防部今日表示，顧立雄今日視導海軍陸戰隊防空部隊作戰演練情形，對於官兵不畏烈日執行戰備整備工作之辛勞，給予高度肯定。

國防部指出，顧立雄首先聽取單位簡報，並視導海軍陸戰隊模擬接獲狀況，防空部隊官兵於極短時間內，完成接戰程序，「透過雙聯裝刺針飛彈及人攜式刺針飛彈等建制武器」，守護空防安全。

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國防部說，顧立雄對於官兵嫻熟的武器裝備操作技能，以及堅定守護家園的決心，給予高度肯定與嘉勉，並期勉大家持續戮力戰備整備工作，確保我國家安全。

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