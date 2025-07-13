機步333旅重要防護演練 雲豹甲車浩蕩挺進高雄港

陸軍333旅所屬雲豹裝甲車挺進高雄港進行操演。（第四作戰區提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕「漢光41號」實兵演習第五日，第四作戰區機步333旅於高雄地區進行重要目標防護演練，軍方表示，單位接獲敵情後，前往港區進行目標搜索。過程中，部隊派遣CM33、CM34雲豹甲車，以及迫砲排等單位，依令向港口設施及塔臺搜索，檢視部隊戰時即時應變效能。

軍方表示，333旅所屬部隊於今早接獲敵情後，連長立即向戰備部隊下達命令，戰術機動至重要目標防護地點。抵達目的地後，車組官兵成員立即實施下車戰鬥，在雲豹八輪甲車的火力掩護下，持續向目標區域搜索前進，並成功佔領目標區域，確保重要目標安全。

在演訓過程中，333旅官兵依照隨機狀況，彼此以火力交互掩護、向前推進搜索，官兵靈活運用戰術思維，達成實戰化訓練目的，同時更加掌握責任區內地境樣貌，建構完整作戰效能。另外，雖然國軍未言明操演港區為何，但依照軍方提供照片研判，為南部要港高雄港。雲豹CM34裝甲車在高雄港區內參與演訓。（第四作戰區提供）

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