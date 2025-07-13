加強嚇阻中國 美B-52H轟炸機部署關島

美國空軍配合區域大型演習，啟動B-52H「同溫層堡壘」轟炸機特遣隊部署至關島，加強對中國的嚇阻能力。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國「空軍暨太空軍雜誌」（Air & Space Forces Magazine）11日報導，美國空軍配合區域大型演習，啟動B-52H「同溫層堡壘」轟炸機特遣隊部署至關島，加強對中國的嚇阻能力。

負責統轄轟炸機部隊的美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）9日宣布，這批B-52H轟炸機自北達科他州邁諾特空軍基地出發，部署至關島安德森空軍基地。

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這批轟炸機以第23遠征轟炸中隊（23rd Expeditionary Bomb Squadron）名義執行任務，隸屬第5轟炸聯隊。此次部署適逢「部隊重返太平洋」（REFORPAC）演習期間，估計將出動約300架飛機。

空軍全球打擊司令部在新聞稿中指出，此次部署旨在支持太平洋空軍與盟國、夥伴及聯合作戰部隊的訓練行動，並執行戰略嚇阻任務，以強化印太地區基於規則的國際秩序。

司令部僅證實，「多架」B-52轟炸機部署到關島，但未透露具體數量。根據開源飛行追蹤資料，至少有2架B-52已飛抵關島。

美國空軍曾經長達16年持續在關島駐紮轟炸機，但在2020年結束這項政策，改採由美國本土出發、靈活部署至全球各地的轟炸機特遣隊模式。然而，關島仍是美軍轟炸機的常見部署地點。

五角大廈並未透露B-52在此次特遣隊部署期間的具體任務，這類部署通常被定位為彈性訓練活動。不過，空軍全球打擊司令部暗示，這些轟炸機可能會參加今夏於太平洋地區舉行的多場演習之一，「這次部署包括對區域聯合演訓活動的支持。」

在美軍印太司令部轄區內，除了關島的B-52轟炸機。目前還有4架B-52部署在印度洋的狄耶戈加西亞島（Diego Garcia），自5月起進駐，接替原先對葉門叛軍「青年運動」進行空襲任務，後來因美國與該組織達成停火協議而撤離的B-2「幽靈」轟炸機。

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