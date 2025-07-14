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漢光41》想定飛彈滿天飛...憲兵首度「搭捷運」進行地下移防

2025/07/14 05:47

參與機動的憲兵官兵從捷運龍山寺站魚貫而出，並迅速往戰術位置移動。（記者劉宇捷攝）參與機動的憲兵官兵從捷運龍山寺站魚貫而出，並迅速往戰術位置移動。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕漢光41號演習今日進入最後備戰階段，北市憲兵部隊凌晨也利用地下捷運系統進行機動移防與前進補給，並在夜色的掩護下，從捷運站竄出，挺進戰術位置，這也是國軍首度將大眾運輸系統納入用兵規劃中。

憲兵官兵於捷運善導寺站進站，準備往萬華移動。（記者劉宇捷攝）憲兵官兵於捷運善導寺站進站，準備往萬華移動。（記者劉宇捷攝）

依國防部擬定的作戰進程，漢光41號演習今日進入第二階段，想定共軍飛彈、火箭開始大規模對台攻擊，防空系統持續攔截，地面部隊移防難度增高。因此，國軍今年首度協調台北捷運系統，於凌晨搭乘捷運進行地下移防，運送兵力、彈藥與糧秣，避開空襲威脅。

機動官兵利用市區騎樓掩護行動，前往捷運站及戰術位置。（記者劉宇捷攝）機動官兵利用市區騎樓掩護行動，前往捷運站及戰術位置。（記者劉宇捷攝）

北市憲兵部隊今晨運用捷運板南線，從南港一帶運補彈藥、物資上車，並沿途於善導寺等站停靠，接運機動兵力上車。最終守備兵力抵達龍山寺站，各波兵力隨即從各出口竄出，一路沿著騎樓抵達戰術位置待命。

憲兵特勤隊參與機動任務，並協助警戒。（記者劉宇捷攝）憲兵特勤隊參與機動任務，並協助警戒。（記者劉宇捷攝）

據了解，這批憲兵部隊的負責守備區 為中正、萬華一帶，為了因應可能將到來的威脅，憲兵部隊、特勤隊將彈藥及糧秣補給移至守備區屯儲，接續向前推進，準備執行今日晚間的萬板大橋封鎖任務。

然而，儘管在捷運移防在戰術上擁有抵禦空襲的優勢，不過仍有諸多可能風險待探討解決，例如若都市電力系統遭癱瘓，是否有足夠的備源動力能行駛等，都是值得深思的問題。

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