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漢光41》總統賴清德視導海軍防禦性布雷操演 「國防部發言人」粉專直播

2025/07/14 06:56

總統賴清德將視導海軍防禦性布雷操演，「國防部發言人」臉書粉專直播。圖為海軍布放水雷。（資料照，軍聞社提供）總統賴清德將視導海軍防禦性布雷操演，「國防部發言人」臉書粉專直播。圖為海軍布放水雷。（資料照，軍聞社提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕「漢光41號」演習進入第6天，總統賴清德預計今天上午10點，抵達高雄左營海軍基地，視導海軍防禦性布雷操演，「國防部發言人」臉書粉專將提前在9點55分開始直播。

不過，國防部提醒，開始直播時間，會依訓練實況彈性調整，可能受到天候影響而取消或延期。

據了解，防禦性布雷操演在左營海軍基地內的東登碼頭，在海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊戒護下，由快速布雷艇、裝設布雷軌的合字號通用登陸艇投放「萬象」系列水雷。

據指出，布雷前夕，海軍必須先偵察水域，包括水深、潮流，並分析敵方可能航線，作為雷區規劃依據；水雷類型有接觸雷、磁力雷、聲響雷、壓力雷。布設的雷區能延緩敵方進犯速度，爭取反制時間，是重要的海岸防衛手段之一。

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