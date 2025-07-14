美巴聯手軍演 巴拿馬運河安全再掀關注

為拉開演習序幕，2架UH-60黑鷹直升機和1架CH-47契努克運輸機13日抵達巴拿馬。圖為黑鷹直升機。（擷自X@TXMilitary）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕巴拿馬運河因中國勢力擴張而引發緊張局勢之際，美國軍方與巴拿馬合作進行一系列旨在保護運河新演習。

根據《法新社》報導，為拉開演習序幕，2架UH-60黑鷹直升機和1架CH-47契努克運輸機13日抵達巴拿馬，降落在巴拿馬太平洋機場（原美國霍華德基地）。

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巴拿馬國家航空海軍服務局（SENAN）副局長帕拉西奧斯（Michael Palacios）表示，這次演習將使巴拿馬軍隊做好應對任何威脅運河安全的準備。

SENAN官員指出，美國的演習將持續到18日，並將尊重「國家主權」。帕拉西奧斯補充，此項演習已舉行了23年。

值得注意的是，美國士兵上個月前根據一項雙邊協議在巴拿馬進行類似演習。該協議允許華盛頓使用巴拿馬空軍和海軍基地進行訓練，而無需建立自己的基地。此協議引發巴拿馬抗議，對此美國總統川普威脅要收回運河並向巴拿馬施壓。

川普一再主張，中國對巴拿馬運河影響力過大，該運河承載著約40%美國貨櫃運輸量和5%世界貿易量。川普4月呼籲美國商船和軍艦透過巴拿馬運河自由通行，並強調若沒有美國該運河就「不存在」。

巴拿馬總統穆利諾則表示，關於運河的通行費由巴拿馬運河管理局（負責監督這條貿易航線的自治管理機構）管理。

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