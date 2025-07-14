加強制裁俄羅斯 美參議員打造「重錘」助川普

美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）提出法案，主張讓美國總統川普可手握「重捶」制裁俄羅斯。（美聯社）〔中央社〕美國數名聯邦參議員今天在華府特使訪問烏克蘭之前，大力鼓吹一項兩黨議員均同意的法案，以利川普總統能手握「重錘」，加強制裁俄羅斯力道。

法新社報導，川普表示，鑑於他與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）關係日益緊張，他對這項制裁法案抱持開放態度。

美國特使凱洛格（Keith Kellogg）即將走訪烏克蘭，川普已表示他明天將就俄羅斯問題發表「重要聲明」。

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共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）指出，他的法案已獲參議院多數支持。在美國主導烏克蘭和平進展有限之際，這項法案的支持聲浪更為高漲。

葛蘭姆告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），這項法案將允許川普「打擊蒲亭經濟，以及所有支持蒲亭戰爭機器的國家」。

川普曾多次表示，在莫斯科對基輔進行致命飛彈攻擊後，他對蒲亭感到「失望」，並暗示他最終可能準備加強制裁。

川普對蒲亭似乎已逐漸失去耐心，他8日在白宮內閣會議時向記者表示，蒲亭在烏克蘭問題上「一派胡言」。

川普上週還同意運送更多武器給烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），包括透過與北約達成協議，北約將購買美國武器運往烏克蘭。

川普10日似乎支持這項法案，但他並未細說是否會以這項法案制裁莫斯科。

川普向國家廣播公司（NBC）表示：「（國會）將通過一項非常重要且嚴厲的制裁法案，但是否行使取決於總統。」

葛蘭姆說：「我們正考慮的這項國會法案，將賦予川普總統對任何幫助俄羅斯的國家徵收500%關稅的權力。」他還補充說，這些國家可能包括購買俄羅斯商品的經濟體，例如中國、印度或巴西。

葛蘭姆說：「這確實是川普總統可以用來結束（俄烏）戰爭的一把重錘。」

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