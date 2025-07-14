川普真的火大了！宣布運送「愛國者」給烏克蘭並嗆：普廷都在騙

烏克蘭總統澤倫斯基站在德國提供的愛國者防空系統前發表談話，美方稍早也宣布將提供更多愛國者飛彈援助。這項軍援正值俄羅斯空襲加劇之際，川普政府同時考慮對莫斯科祭出新一波制裁。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，美國總統川普13日宣布，華府將向烏克蘭提供「愛國者」（Patriot）防空系統，並暗示將針對俄羅斯採取進一步制裁。此舉正值俄烏戰事升溫，外界解讀為美方對俄國總統普廷的態度日益不滿。

川普在安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）向記者表示，烏克蘭將獲得部分「迫切需要」的愛國者飛彈，但具體數量未定。

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此番談話顯示美方立場轉變，白宮本月稍早才表示將暫停部分軍援。川普指出，北約將支付部分費用，並稱烏克蘭會「百分之百付款」，「這會對我們帶來收益」。

同時，川普再次表達對普廷的不滿：「他說話溫和，但晚上卻轟炸各地。」川普上任初期曾自認能與普廷合作，但俄方數月來拒絕停火協議，導致外交受阻。

被問及對俄國的新制裁時，川普僅稱「明天會看到結果」。他預定14日與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會晤，同日美國特使也將訪烏。

與此同時，美國國會正推動新法案，擬授權總統對俄羅斯及其支持國家祭出強力制裁。共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，法案將賦予川普對協助俄國的國家（如中、印、巴西）徵收高達500％關稅的權力，他形容此舉為「真正的重錘」。

民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）也說，將與呂特討論解凍俄國資產的議題，並稱美國凍結的50億美元資產「是時候採取行動了」。

烏克蘭總統澤倫斯基對此法案表示歡迎，認為此舉能強化外交籌碼，有助和平進程。

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