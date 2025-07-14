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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

漢光41》空軍模擬台南基地受損 夜間演練搶修任務

2025/07/14 10:28

官兵進行搶修後跑道開設距離量測。（軍聞社提供）官兵進行搶修後跑道開設距離量測。（軍聞社提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕配合漢光41號演習，空軍第一戰術戰鬥機聯隊於昨（13日）晚間實施夜間跑滑道搶修演練，模擬機場遭敵襲後跑道受損，驗證單位在緊急狀況下的應變效率與搶修能力，確保戰機起降條件迅速恢復，維持空防作戰節奏。

官兵調整機動式攔截鋼繩，強化飛行安全防護機制。（軍聞社提供）官兵調整機動式攔截鋼繩，強化飛行安全防護機制。（軍聞社提供）

據軍聞社報導，本次演練模擬基地跑道遭攻擊後無法使用，搶修小組接獲命令後，依標準程序展開彈坑勘測、破損區域標定與填補作業，並完成跑滑道鋪設任務。

搶修小組分工協作，夜間作業全力恢復戰機起降條件。（軍聞社提供）搶修小組分工協作，夜間作業全力恢復戰機起降條件。（軍聞社提供）

現場同步執行機動式攔截鋼繩架設與備妥作業，確保戰機如遇煞車失效或系統異常，能即時啟用鋼索攔截系統安全停機。演練全程於夜間實施，官兵須克服能見度低、時限緊迫等挑戰，在最短時間內恢復戰備條件，支援戰機再出動需求。

空軍官兵接獲命令後迅速展開跑道修復作業。（軍聞社提供）空軍官兵接獲命令後迅速展開跑道修復作業。（軍聞社提供）

演練現場，各小組依序完成裝備部署、施工調度與鋪設作業，分工有序、配合緊密，確保整體流程高效推進；透過此次夜間搶修任務，充分體現國軍平時即戰力的落實，也展現空軍在第一線守護家園的堅定意志與行動能力。根據空軍部署，一聯隊駐地為台南基地。

另一方面，為驗證衛戍地區全民總力運用，憲兵指揮部今日偕同陸軍三支部及台北市政府等單位，運用地下化設施執行兵力、物資轉用演練，展現軍民聯合防衛之應變能力，強化國土安全防護機制。憲兵指揮部表示，此次實戰化訓練主要驗證軍民整合機制，運用地下化設施調整各項資源部署作為，增進戰場存活韌性。

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