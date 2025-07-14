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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

今年時間特別長？彰縣城鎮韌性防空演習 警：僅半小時

2025/07/14 11:02

今年防空演習仍維持半小時，網路瘋傳錯誤的消息。（取自網路）今年防空演習仍維持半小時，網路瘋傳錯誤的消息。（取自網路）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣將於明天（15日）實施城鎮韌性防空演習，網路瘋傳「今年防空演習時間特別長」，讓縣警局再次澄清，防空演習從明天下午1點30分發放「防空警報」，演習時間只有半小時。

彰化縣7月15日將辦理防空演習，縣警局官方版的圖卡有標示時間從1點半到2點。（黃色框框處）（彰化縣政府提供）彰化縣7月15日將辦理防空演習，縣警局官方版的圖卡有標示時間從1點半到2點。（黃色框框處）（彰化縣政府提供）

防空演習時間公布後，彰化縣陸續在網路瘋傳一張粉紅色的演習時間表格，還特別加註文字寫道：「今年防空演習時間特別長，1點半到3點，不是往常的半個小時，留意行程哦！」讓民眾信以為真。

彰化縣防空演習將登場。（彰化縣政府提供）彰化縣防空演習將登場。（彰化縣政府提供）

縣警局先前已經澄清，但昨天還有民眾在網路奔相走告。縣警局強調，明天的防空演習只有半小時，從明天下午1點30分發放「防空警報」，解除警報時間為下午2點，這段期間的平面道路一律管制，在戶外人員要移往防空避難設施，任何車輛也要靠邊停車，可以繼續使用車內空調。

縣警局表示，在演習的半小時，用路人如果從高速公路或是快速道路下交流道，必須接受引導到靠邊停車，經勸導後仍未配合者，將依違反民防法第25條，裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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