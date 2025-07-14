牛刀小試變遺照！俄自豪新甲車 慘遭烏無人機「開罐」

遭烏克蘭FPV無人機擊毀的俄軍BTR-80改良型原型車，在投入實戰測試後迅速成為一堆廢鐵。（圖取自Telegram）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事網站《Defence Blog》報導，俄羅斯一輛極為罕見的最新型戰鬥車輛原型，在投入烏克蘭戰場進行實地測試後不久，即傳出遭烏軍摧毀的消息。社群媒體上週六流傳的照片顯示，這輛原型車已燒成一具焦黑的殘骸，不僅是對俄軍裝備的打擊，更象徵其武器現代化努力，在廉價無人機威脅下顯得脆弱。

俄軍被摧毀的車輛，是一輛經過升級的BTR-80裝甲運兵車，其最大特徵是配備了一座全新的「迴旋鏢-報喜鳥」（Boomerang-Burevestnik）遙控武器站。此一新型模組由「報喜鳥中央科學研究所」（Burevestnik Central Research Institute）設計，原本是為俄羅斯下一代「迴旋鏢」K-16輪式甲車所開發，但其設計具備高度適應性，也能安裝在其他裝甲平台上。

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此為BTR-80改良型原型車的檔案照，其目標是藉由整合新型遙控武器站，提升老舊甲車在現代戰場的戰鬥力。（圖取自Telegram）將此先進武器站整合到老舊的BTR-80上，反映了莫斯科在烏克蘭戰場面臨巨大裝備損失後，試圖延長蘇聯時代載具戰鬥壽命的急迫努力。這套系統旨在為老舊甲車提供更先進的光學設備、遙控操作能力與穩定的武器平台，搭載一挺12.7公厘NSVT「懸崖」重機槍，用以支援前線部隊。

然而，根據現場照片分析，這輛剛被俄國軍事頻道報導已部署到戰場的原型車，似乎是遭到烏克蘭部隊廣泛使用的「第一人稱視角」（FPV）自殺式無人機擊中。從林地中燒毀的車體殘骸上，可清晰看見武器站模組已嚴重損毀。

報導指，BTR-80自1980年代晚期服役至今，仍是俄羅斯地面部隊使用最廣泛的平台之一。此次原型車的迅速損失，無疑對俄軍的士氣與宣傳構成了打擊。

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