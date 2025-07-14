美F-35A前腳到、中共間諜船後腳跟 菲海防隊旗艦南海正面攔截

7月12日，菲律賓海巡艦「馬格巴努亞號」在專屬經濟海域內呼叫中國解放軍偵察艦「天王星號」。畫面顯示中方艦艇近距離航行，配備多具球形雷達。（圖：菲律賓海岸防衛隊）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕南海軍事情報角力再度升溫。根據美國海軍協會新聞（USNI News）報導，菲律賓海岸防衛隊（PCG）的旗艦「馬格巴努亞號」（BRP Teresa Magbanua），上週末在馬尼拉西方的專屬經濟區（EEZ）內，攔截了一艘中國海軍的間諜船。

這起對峙發生於12日上午，菲國旗艦「馬格巴努亞號」在距其本土約70浬（約129.6公里）處的專屬經濟區，遭遇中國海軍815G型電子偵察艦「天王星號」（舷號793），及為其護航的中國海警船4203。

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菲艦嘗試透過無線電呼叫「天王星號」，但未獲回應。反倒是護航的海警船發出反向詰問，主張中方對該水域擁有管轄權。

菲國海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉准將（Commodore Jay Tarriela）表示，此舉為「主動回應」。他在聲明中敦促中方船隻尊重菲國管轄權，回應無線電呼叫，並停止未經授權的巡邏活動。

事後，中方更增派052D型飛彈驅逐艦「桂林號」（Guilin, 舷號164）加入護航。儘管菲方持續喊話，中方船隊仍不予理會，並利用Z-9通用直升機進行飛行作業。

「天王星號」出現的時機極為敏感，正值美菲舉行「雷霆對抗」（Cope Thunder）空中軍演，此次演習更有美國空軍F-35A匿蹤戰機首度部署於菲國。外界普遍認為，中方此舉意在蒐集該戰機的電子情報。近年來，中國軍事與民用研究船已多次被發現於菲國水域進行監控。

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