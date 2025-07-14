獨家》潛艦海鯤號潛航測試在即 進塢檢整畫面曝光

海鯤號潛艦潛航測試在即，進塢檢整畫面曝光。（讀者授權自由時報專用）〔記者洪定宏／高雄報導〕國造潛艦「海鯤號」7月3日完成第三次海測後，7月8日上午移動到海昌廠房旁的大乾塢至今，船迷目擊緊鄰閘門的海鯤號帆罩，有多名工作人員在黑色鐵架走動檢整，可能是為日後啟動的潛航測試做準備。

船迷表示，台船乾塢分北邊的大塢、南邊的小塢，海鯤號當時坐墩在小塢，今年2月28日從大塢移動回到91號碼頭；這次就在大塢檢整，照片黃色及藍色背景就是海昌廠房。

海鯤號今年2月28日從大塢移出情形。（資料照，台船提供）台船在7月3日發布新聞稿表示，海鯤號第三次海上測試，已執行各系統海上動態組合驗證及潛望鏡功能測試，接續將安排進入乾塢，執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢整。

另外，海軍參謀長邱俊榮中將6月25日在立法院答覆立委質詢時指出，海鯤號後續將進行3至4次浮航測試，再依序展開50公尺淺水潛航、200公尺深水潛航與各系統驗證測試。

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回顧海鯤號的海測過程，先於6月14日在高雄港內浮航，6月17日首度出港海測，6月26日第二次海測，7月3日第三次海測，都是浮航測試。

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