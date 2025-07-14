川普推援烏「新模式」 要北約盟邦出錢買美武器

美國總統川普6月25日在荷蘭海牙舉行的北約峰會後舉行記者會，當時身旁為國務卿魯比歐（右）與國防部長赫格塞斯（左）。（美聯社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕川普政府正擬定一套全新的援烏模式，由美國出售武器給北約盟國，再由其轉手交給烏克蘭。根據《美聯社》報導，川普政府正將對烏軍援與對俄制裁，重塑為一套戰略工具化操作，前者從傳統軍援變為「軍商交易」，後者則從象徵性制裁轉向實質壓力，目標皆為迫使普廷重新評估其戰爭代價。

川普本週將與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面，他在行前強調：「基本上，我們將運送他們各種非常精密的武器，而他們會100%付錢給我們。這對我們來說將是生意。」此番言論，正式宣告其軍援商業化的政策方向。

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支持援烏的共和黨參議員、川普親密盟友葛蘭姆（Lindsey Graham）分析，隨著川普對此展現出日益增長的興趣，烏俄衝突正接近一個轉折點。這與川普競選時的立場大相逕庭，當時他稱援烏是浪費納稅人的錢。葛蘭姆在CBS節目上說：「普廷最大的誤判之一就是跟川普玩心計。」

與此同時，另一項施壓工具也已上膛。由葛蘭姆與主張擴大制裁的民主黨參議員理查．布魯門塔（Richard Blumenthal）共同提出的法案，旨在賦予川普用「重錘」（sledgehammer）級的制裁來打擊俄羅斯的權力，包括對持續購買俄羅斯能源的國家課徵500%的關稅。

布魯門塔也補充，動用G7國家凍結的3000億美元俄羅斯資產來援助烏克蘭的共識日益增長，「是時候這麼做了。」

不過，這項制裁法案仍在等待川普的最終首肯，主因在於川普希望擁有完全的權力，來決定是否暫停制裁，而無需將控制權讓給國會。

報導指，隨著川普的軍援模式商業化、國會的制裁案正式上桌，北約與G7盟國的反應將成為下一個觀察焦點，這也將考驗歐洲盟邦對美國主導角色的接受程度。

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