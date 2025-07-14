台海成美、中太平洋戰略博弈核心 美軍強化第一島鏈部署反制

美國「泰風」陸基飛彈發射系統去年4月時參加美菲聯演，以C-17運輸機快速運至菲律賓。（取自美軍DVIDS網站）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》13日深度分析指出，台海已成美中在太平洋戰略博弈的核心，中國正將整個印太地區，作為其對台軍事「預演」的延伸場；美國則透過強化同盟與分散部署，積極構築嚇阻北京的防線。

美國印太司令部司令帕帕羅上將（Adm. Samuel J. Paparo）直指，解放軍在台海周邊的演習，就是入侵的「預演」。如今共機頻繁穿越台海中線，侵擾台灣防空識別區（ADIZ）已成常態，其數量在幾年前難以想像。

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這篇報導分析，北京的挑釁不僅止於台海，中國海軍特遣隊先前繞行澳洲，也被視為極具威嚇性的行動。新南威爾斯大學學者派克（Jennifer Parker）指出，問題不在中國發展「藍水海軍」（Blue Water Navy），而是其行動方式。她舉例，今年2、3月，一個中國海軍特遣隊繞行澳洲，「此舉顯然是為了證明某種觀點」。

為此，美國正將軍事裝備與設施更廣泛地分散部署。美軍已在菲律賓北部部署「泰風」飛彈系統（Typhon Missile System），使中國船艦在戰時通過第一島鏈的風險大增，並強化關島駐軍。

然而，美國要求盟友將國防開支提升至GDP的5%，卻遭遇阻力，日本目標僅約2%，南韓則稱其軍費已「非常高」。

分析警告，隨著雙方軍艦與戰機在前線接觸日益頻繁，誤判風險正大幅升高。當英國航空母艦打擊群穿越台海時，北京便發動軍演回應。一名台灣官員表示：「北京正強力反擊民主國家的團結方式。」

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